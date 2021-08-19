"Хочу деякі речі закінчити": Зеленський прокоментував можливість висунення на другий термін

Про це він сказав в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, "Новій газеті" та Funke Media.

На питання про другий термін, Зеленський відповів, що про це говорити зарано.

"Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я ж сам для себе повинен якісь речі", - сказав президент.

На уточнююче питання, він відповів, що хоче "певні речі закінчити".

"Якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", — зазначив Зеленський.

Під час виборів Зеленський запевняв, що йде тільки на одну каденцію.