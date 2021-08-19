"Хочу деякі речі закінчити": Зеленський прокоментував можливість висунення на другий термін
Президент України Володимир Зеленський вважає, що рано говорити про можливість походу на другий термін
Про це він сказав в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, "Новій газеті" та Funke Media.
На питання про другий термін, Зеленський відповів, що про це говорити зарано."Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я ж сам для себе повинен якісь речі", - сказав президент.
На уточнююче питання, він відповів, що хоче "певні речі закінчити".
"Якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", — зазначив Зеленський.
Під час виборів Зеленський запевняв, що йде тільки на одну каденцію.
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