При цьому відповідне звернення у себе в телеграмі в неділю, 18 грудня 2022 року, він зробив китайською мовою.

Кадиров звинуватив США та Європу в "організації десятків воєн, переворотів та вторгнень по всьому світу, внаслідок яких загинули мільйони мирних жителів".

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Тепер, вважає він, західні уряди "намагаються знищити всі моральні цінності, вироблені народами всіх націй протягом людського існування".

"Вони хочуть перетворити нас на тварин, якими легко маніпулювати", - стверджує Рамзан Кадиров.



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"Північноатлантичний альянс загрожує існуванню всього світу. Але Росія кинула виклик усім передбаченням Заходу, кинула виклик цьому злу і впевнено йде до перемоги", - сказав Кадиров, закликавши ісламські країни об'єднатися у боротьбі РФ із НАТО.



Разом з тим, користувачі мережі не до кінця зрозуміли, чому Кадиров звертається до одновірців-мусульман китайською мовою. Особливо, враховуючи взаємини офіційного Пекіну з уйгурами.



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