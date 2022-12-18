"Хочуть перетворити нас на тварин". Кадиров оприлюднив звернення китайською мовою
Підконтрольний Кремлю керівник Чечні Рамзан Кадиров закликав ісламський світ спільно протидіяти НАТО
При цьому відповідне звернення у себе в телеграмі в неділю, 18 грудня 2022 року, він зробив китайською мовою.
Кадиров звинуватив США та Європу в "організації десятків воєн, переворотів та вторгнень по всьому світу, внаслідок яких загинули мільйони мирних жителів".
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Тепер, вважає він, західні уряди "намагаються знищити всі моральні цінності, вироблені народами всіх націй протягом людського існування".
"Вони хочуть перетворити нас на тварин, якими легко маніпулювати", - стверджує Рамзан Кадиров.
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"Північноатлантичний альянс загрожує існуванню всього світу. Але Росія кинула виклик усім передбаченням Заходу, кинула виклик цьому злу і впевнено йде до перемоги", - сказав Кадиров, закликавши ісламські країни об'єднатися у боротьбі РФ із НАТО.
Разом з тим, користувачі мережі не до кінця зрозуміли, чому Кадиров звертається до одновірців-мусульман китайською мовою. Особливо, враховуючи взаємини офіційного Пекіну з уйгурами.
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