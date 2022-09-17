English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Завдяки санкціям США виявилось, що Кадиров багатоженець. Чому це незаконно в РФ та що відомо про його трьох дружин

Завдяки санкціям США виявилось, що Кадиров багатоженець. Чому це незаконно в РФ та що відомо про його трьох дружин

17 вересня, 2022 субота
00:53
Світ Рамзан Кадиров

Кадиров офіційно визнаний багатоженцем, всупереч законам РФ, у його дружин – розкішні палаци та мільярдне статки

Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить", з посиланням на "Проєкт".

Мінфін США ввів санкції проти Рамзана Кадирова, його дочок, а також трьох його жінок. До списку потрапили Медні Кадирова, Фатіма Хазуєва та Амінат Ахмадова, кожну в документі називають однією з дружин.

Видання наголошує, що багатоженство заборонено у РФза ст. 14 Сімейного кодексу.

Мати 14 дітей Медні Кадирова володіє 210-метровою квартирою в хмарочосі на Мосфільмівській у Москві та ще 225 метрами на тій же вулиці. Мідні — не проти багатоженства чоловіка, про що заявила у фільмі НТВ.

Фатима Хазуєва – друга дружина Кадирова, віце-міс Чечні за підсумками конкурсу-2006. У неї палац з відкритим басейном у Грозному прямо навпроти резиденції Кадирова. Вона володіє 130-метровою квартирою та в елітному ЖК на Шаболівці у Москві.

Третьою дружиною Кадирова назвали співачку та танцівницю Амінат Ахмадову. Про її володіння (поки що) нічого не відомо.

Дані про багатоженство Кадирова раніше підтверджував опозиційний чеченський блогер Тумсо Абдурахманов, який зараз живе в Швеції й тривалий час критикує режим Кадирова.

Він зазначив, що Кадиров має щось на зразок гарему: "Укладає шлюби, а потім розриває". Іслам дозволяє чоловікам укладати шлюб з "тимчасовими дружинами", але, за словами блогера, багато хто в Чечні не схвалює цю практику, яку нині вважає невірністю, не дивлячись на те що до багатоженства в регіоні ставлення в принципі позитивне.

"Наскільки я розумію, Кадиров взагалі має, мабуть, кілька дружин: щонайменше двох постійних, і ще дві вакансії у нього постійно вільні, він їх міняє", - додав Абдурахманов.

Відзначимо, що одна донька Кадирова, Айшат, у 2021 році призначена міністром культури Чечні, а друга – Хадіжат очолює департамент дошкільної освіти Грозного. Ще одна, Хутмат, є заступницею керівника секретаріату Кадирова.

  • Нагадаємо, санкції проти Кадирова та його родини США запровадили 15 вересня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Рамзан Кадиров
санкції проти Росії
США
Читайте також:
15 вересня, 2022 четвер
Китай пообіцяв "рішучу підтримку інтересів Росії"
Ани Лорак
15 вересня, 2022 четвер
"Швидко перевзулась". Під тиском обурених українців у Європі почали скасовувати концерти Ані Лорак
16 вересня, 2022 п'ятниця
Подивимося, чим закінчиться. Путін у Самарканді прокоментував контрнаступ ЗСУ
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 вересня
01:40
Ексгумація жертв російської окупації в Ізюмі
Серед ексгумованих в Ізюмі тіл 99% мають ознаки насильницької смерті
01:16
Сумщина
Впродовж 16 вересня Сумщина зазнала понад 20 обстрілів
00:47
субсидії
В Україні змінили механізм виплат субсидій та пільг. Куди звертатися?
00:33
Українцям хочуть видавати водійські права з 16 років. Законопроєкт вже у Раді
00:29
Польща закупить 48 літаків у Південної Кореї
Польща замість радянських Су та МіГів закупить 48 корейських FA-50
00:19
Марія Пономаренко
Російська журналістка, що писала про зруйнований у Маріуполі драмтеатр, у СІЗО порізала собі вени
2022, п'ятниця
16 вересня
23:59
Володимир Жириновський
Зі санкційного списку ЄС зникли прізвища сестри Усманова, Жириновського і колишньої дружини Фрідмана
23:42
Алар Каріс
Не можна недооцінювати загрозу Росії, — президент Естонії
23:40
"Без перемог чи без Суркісів? Без Суркісів!", - ультрас "Динамо" написали лист з фронту
23:08
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
На місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил. Є свідчення, що росіяни задля розваги стріляли по мертвих, - Зеленський
23:02
Угорщина
В Угорщині презентували книгу про "велику Росію". Голова адміністрації Орбана заявив, що Москва може перемогти будь-якої миті
22:42
російський окупант
На Харківщині врятували 7 студентів зі Шрі-Ланки, яких катували російські солдати
22:37
ООН
Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти
22:31
Італія
США не виявили ознак втручання Росії у вибори в Італії, – Драґі
22:27
Мелітополь
ЗСУ знищили 4 російські бази на окупованих територіях
22:09
Володимир Путін
"Вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив!" - Путін про переговори з Україною
22:07
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 вересня
21:49
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Після звірств росіян в Ізюмі не повинно йти мови про тип зброї для України, — Чалий
21:45
Жозеп Боррель
ЄС у шоку: Боррель відреагував на звірства російських військових в Ізюмі
21:30
Василь Михайлов, вільна боротьба
Українець здобув бронзу на ЧС з вільної боротьби
21:29
король Чарльз III
Чарльз ІІІ став першим із британських монархів, хто виголосив промову валлійською мовою
21:27
Ігор Коломойський
Суд позбавив компанію Коломойського права експлуатувати аеропорт Дніпра, - Філатов
21:15
Давид Арахамія
Фонд покаяння для російських олігархів. Арахамія розповів про ідею західних партнерів
21:15
Аналітика
Сергій Згурець
Російська військова авіація почала частіше зникати в українському небі. Колонка Сергія Згурця
21:11
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців
21:10
Олександр Сєнкевич
Мер Миколаєва пояснив, як працюватиме вуличне освітлення у вечірню пору доби
21:00
Віктор Орбан
Нудний жарт. Орбан насміхається з Європарламенту, який назвав Угорщину неповноправною демократією
20:47
Американська зброя для України
Пентагон оприлюднив повний список наданої Україні зброї
20:42
Ентоні Блінкен
Рівнозначно воєнними злочинами: Блінкен про масові поховання в Ізюмі
20:32
поліцейські Одещини перекрили незаконний канал переправлення чоловіків через кордон
"$4,5 тис з однієї людини": поліцейські Одещини перекрили незаконний канал переправлення чоловіків через кордон
20:26
Зеленський і Гутерріш
Зеленський погодиться на транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, - Reuters
20:25
Ненсі Пелосі
Україна має здобути перемогу у війні проти Росії, - Пелосі
20:16
ЗСУ
Куп'янськ звільнено повністю, - спецпідрозділ Kraken
20:04
СУ-35
Росія зосередила довкола України 430 літаків і стільки ж гелікоптерів, — речник Повітряних сил
19:49
Путін Ердоган
Понизив у званні. Путін образив Ердогана, назвавши прем'єр-міністром
19:49
Херсон, вибух 16 вересня
На Херсонщині окупанти запровадили режим посиленої безпеки
19:39
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
ЗСУ відбили атаку росіян на Бахмут і знищили 1 опорний пункт агресора
19:33
Олаф Шольц
Реакція Німеччини на анексію Криму мала бути жорсткішою, - Шольц
19:30
російські окупанти
Поранення або смерть: на Херсонському напрямку росіяни скаржаться, що для них є лише два шляхи повернутись додому
19:23
Подивимося, чим закінчиться. Путін у Самарканді прокоментував контрнаступ ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV