Завдяки санкціям США виявилось, що Кадиров багатоженець. Чому це незаконно в РФ та що відомо про його трьох дружин

Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить", з посиланням на "Проєкт".

Мінфін США ввів санкції проти Рамзана Кадирова, його дочок, а також трьох його жінок. До списку потрапили Медні Кадирова, Фатіма Хазуєва та Амінат Ахмадова, кожну в документі називають однією з дружин.

Видання наголошує, що багатоженство заборонено у РФза ст. 14 Сімейного кодексу.

Мати 14 дітей Медні Кадирова володіє 210-метровою квартирою в хмарочосі на Мосфільмівській у Москві та ще 225 метрами на тій же вулиці. Мідні — не проти багатоженства чоловіка, про що заявила у фільмі НТВ.

Фатима Хазуєва – друга дружина Кадирова, віце-міс Чечні за підсумками конкурсу-2006. У неї палац з відкритим басейном у Грозному прямо навпроти резиденції Кадирова. Вона володіє 130-метровою квартирою та в елітному ЖК на Шаболівці у Москві.

Третьою дружиною Кадирова назвали співачку та танцівницю Амінат Ахмадову. Про її володіння (поки що) нічого не відомо.

Дані про багатоженство Кадирова раніше підтверджував опозиційний чеченський блогер Тумсо Абдурахманов, який зараз живе в Швеції й тривалий час критикує режим Кадирова.

Він зазначив, що Кадиров має щось на зразок гарему: "Укладає шлюби, а потім розриває". Іслам дозволяє чоловікам укладати шлюб з "тимчасовими дружинами", але, за словами блогера, багато хто в Чечні не схвалює цю практику, яку нині вважає невірністю, не дивлячись на те що до багатоженства в регіоні ставлення в принципі позитивне.

"Наскільки я розумію, Кадиров взагалі має, мабуть, кілька дружин: щонайменше двох постійних, і ще дві вакансії у нього постійно вільні, він їх міняє", - додав Абдурахманов.

Відзначимо, що одна донька Кадирова, Айшат, у 2021 році призначена міністром культури Чечні, а друга – Хадіжат очолює департамент дошкільної освіти Грозного. Ще одна, Хутмат, є заступницею керівника секретаріату Кадирова.

Нагадаємо, санкції проти Кадирова та його родини США запровадили 15 вересня.

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