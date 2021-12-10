"Хочуть відновити статус імперії": нардеп-"слуга" Маслов назвав ескалацію на кордонах України прагненням РФ посилити свій статус у світі
Народний депутат "Слуги народу" Денис Маслов вважає, що Росія не проведе у найближчий час повномасштабне вторгнення до України
Про це він заявив у ефірі програми "Дебати з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.
"Я не думаю, що в найближчий час можлива повномастштабна військова агресія з боку РФ. Згідно з останніми військовими доктринами РФ війна - це і накопичення військ, і навчання на кордонах тієї країни, де потенційно хочуть впливати росіяни", - сказав Маслов.
Він висловив свою думку, для чого РФ потрібне нагнітання ситуації.
"У першу чергу, на посилення позиції Путіна та РФ в своїх перемовинах із колективним Заходом і на підвищення свого геополітичного статусу. Не потрібно і відкидати его Путіна. Він говорив, що хоче повернути Росії статус великого геополітичного суб'єкту. Вони хочуть відновити свій імперський статус", вважає нардеп.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну.
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