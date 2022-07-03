Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами адвоката хокеїста Олексія Пономарьова, голкіпера збірної Росії відправили зі шпиталю в Санкт-Петербурзі, куди його доправили з військкомату, до Сєвероморська, що у Мурманській області.

"Його відвезли вчора з території шпиталю. Куди, поки що точно невідомо, з'ясовуємо щодо цієї ситуації. Орієнтовно, до Сєвероморська, за місцем можливого проходження служби", - розповів Пономарьов.

25-річного Івана Федорова було затримано 1 липня в Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від призову та доставлено до військкомату. Там хокеїсту стало погано, його було госпіталізовано до однієї з міських лікарень.

Іван Федотов з 2021 року виступав за ЦСКА. Грав за збірну Росії та у складі команди олімпійського комітету РФ здобув срібло Олімпіади-2022.

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