Хокеїстів збірної Росії зняли з авіарейсу через пиятику та відмову одягати маски
Хокеїстів збірної Росії та Чехії зняли з авіарейсу в Канаді через пиятику та відмову одягати маски
Про це повідомила журналістка SVT Марі Леманн у twitter.
За її словами, гравців молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу через вживання хокеїстами алкоголю, куріння та відмову від носіння масок.
Гравці мали вирушити літаком до Франкфурта.
Молодіжний чемпіонат світу з хокею стартував наприкінці грудня 2021 року та мав завершитись на початку січня. Однак через численні випадки зараження коронавірусом Міжнародна федерація хокею скасувала турнір.
- Нагадаємо, 29 грудня молодіжний чемпіонат світу, який відбувався у Канаді, скасували через масові випадки коронавірусу в командах після трьох турів змагань.
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