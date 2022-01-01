Хокеїстів збірної Росії зняли з авіарейсу через пиятику та відмову одягати маски

Про це повідомила журналістка SVT Марі Леманн у twitter.

За її словами, гравців молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу через вживання хокеїстами алкоголю, куріння та відмову від носіння масок.

Гравці мали вирушити літаком до Франкфурта.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею стартував наприкінці грудня 2021 року та мав завершитись на початку січня. Однак через численні випадки зараження коронавірусом Міжнародна федерація хокею скасувала турнір.

