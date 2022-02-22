"Холодний розрахунок": політолог Рудик назвав визнання "Л/ДНР" Росією "переходом до нового інструментарію"
Політолог Андрій Рудик вважає, що РФ буде нав'язувати інший сценарій через визнання терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами
Про це він сказав у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Це не відчай, це холодний розрахунок - перехід до іншого сценарію та інструментарію. Я теж дивуюсь з наївних думок: "О, класно, Путін відмовився від ""Мінська-2". Росія від своєї улюбленої іграшки, від дієвого інструменту тиску на Україну і на Захід просто так не відмовиться", - зазначив Рудик.
На думку політолога, це значить, що у найближчому майбутньому Україні спробують нав'язати щось інше.
"По суті, те, що сталось із визнанням "Л/ДНР" - захід військ, офіційний лише з точки зору Росії. Вона туди завела буцімто своїх миротворців. Якби ми виконали Мінськ під указку РФ в її трактуванні, ті ж самі миротворці там з'явились, тільки у вигляді "народних міліцій" і подібних утворень. Нам нав'язують грузинський сценарій до 2008 року, вони тоді, в 90-их, пішли на розміщення російських миротворців. Вони дали згоду, щоб вони розмістили в так званих Абхазії і Південній Осетії російських миротворців,
які, по факту були окупаційними військами", - додав він.
Він вважає, що подібний сценарій передбачали Мінські угоди.
"Ми не захотіли, не продавили нас і Захід, і Захід нас не продавив або не зміг продавити. Росіяни будуть нав'язувати нам інший статус кво, тому що, вони побачили, що те, що вони хочуть просто не вдастсья. І перейшли до нового плану дій з визнанням", - підсумував Рудик.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Рада Федерації та Держдума Росії одноголосно ухвалили рішення про ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ДНР" та "ЛНР".
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