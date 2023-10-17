Холодно, але без дощу: прогноз погоди на 18 жовтня від Наталки Діденко
У середу, 18 жовтня, погода в Україні буде сухою, але холодною. Найнижча температура повітря прогнозується на півночі та заході, де можливий мороз до -2 °C. Найтепліше буде на півдні
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
18 жовтня в Україні опадів не прогнозують. Пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманами.
На заході прогнозують мінливу хмарність
У західній частині опадів не буде, але сонечко, час від часу, прикриватимуть хмари.
Уночі температура повітря триматиметься на рівні 0…-2 °C, а вдень до +12 °C.
Нічний західний вітер удень зміниться на південно-західний, 7-12 м/с.
В інших регіонах температура повітря коливатиметься
На півдні, півночі, сході та в центрі найближчої ночі 0...+5 °C, місцями 0...-2 °C.
Протягом дня +7...+13 °C, у південній частині до +17 °C.
Вітер південно-західний 7-12 м/с.
У столиці дощів також не буде
У Києві в середу опадів не передбачається, мінлива хмарність.
Стовпчики термометрів вночі триматимуться на рівні +1...+4 °C, а вдень +9...+11 °C.
Вітер південно-західний 7-12 м/с.
Якою буде погода цього тижня
Четвер ще буде без опадів, а з п'ятниці підуть дощі та похолоднішає. Лише південна частина належатиме теплій погоді.
Через додаткове похолодання 21 жовтня на заході та півночі України, включно з Києвом, ймовірний мокрий сніг.
Фото: Наталка Діденко
- Як прогнозувалося напередодні, початок нового тижня приніс опади та похолодання. У вівторок у більшості областей передбачається +8...+12 °C, на півдні температура сягне +12...+16 °C.
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