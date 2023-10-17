Холодно, але без дощу: прогноз погоди на 18 жовтня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

18 жовтня в Україні опадів не прогнозують. Пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманами.

На заході прогнозують мінливу хмарність

У західній частині опадів не буде, але сонечко, час від часу, прикриватимуть хмари.

Уночі температура повітря триматиметься на рівні 0…-2 °C, а вдень до +12 °C.

Нічний західний вітер удень зміниться на південно-західний, 7-12 м/с.

В інших регіонах температура повітря коливатиметься

На півдні, півночі, сході та в центрі найближчої ночі 0...+5 °C, місцями 0...-2 °C.

Протягом дня +7...+13 °C, у південній частині до +17 °C.

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

У столиці дощів також не буде

У Києві в середу опадів не передбачається, мінлива хмарність.

Стовпчики термометрів вночі триматимуться на рівні +1...+4 °C, а вдень +9...+11 °C.

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Якою буде погода цього тижня

Четвер ще буде без опадів, а з п'ятниці підуть дощі та похолоднішає. Лише південна частина належатиме теплій погоді.

Через додаткове похолодання 21 жовтня на заході та півночі України, включно з Києвом, ймовірний мокрий сніг.

Фото: Наталка Діденко