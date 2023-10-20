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Хорватія передала Україні вертольоти Мі-8

20 жовтня, 2023 п'ятниця
07:56
Війна з Росією вертоліт Мі-8МТВ.

Під час зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича та США Ллойда Остіна лідери повідомили, що Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8

Про це йдеться в стенограмі міністерства оборони США.

"Ми цінуємо непохитну прихильність Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 і передове розгортання ваших сил у бойових групах НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвах на гуманітарну допомогу", - сказав Остін.

Натомість Банозич заявив, що підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє. 

  • Україна отримає 6,5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування від урядів Хорватії та Іспанії.
Україна
Хорватія
США
Ллойд Остін
допомога Україні
Світ про Україну
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