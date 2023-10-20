Хорватія передала Україні вертольоти Мі-8
Під час зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича та США Ллойда Остіна лідери повідомили, що Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8
Про це йдеться в стенограмі міністерства оборони США.
"Ми цінуємо непохитну прихильність Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 і передове розгортання ваших сил у бойових групах НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвах на гуманітарну допомогу", - сказав Остін.
Натомість Банозич заявив, що підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє.
- Україна отримає 6,5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування від урядів Хорватії та Іспанії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.61
- Актуальне
- Важливе