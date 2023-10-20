Хорватія передала Україні вертольоти Мі-8

Про це йдеться в стенограмі міністерства оборони США.

"Ми цінуємо непохитну прихильність Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 і передове розгортання ваших сил у бойових групах НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвах на гуманітарну допомогу", - сказав Остін.

Натомість Банозич заявив, що підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє.