Хорватія відмовилась організувати авіапереліт для російських дипломатів, яких вислала з країни
Спікер міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що влада Хорватії відмовилася організувати авіапереліт із Загреба висланих з країни співробітників російського посольства
Про це повідомляє прес-служба російського МЗС.
За словами Захарової, офіційний Загреб відмовив їм у здійсненні авіарейсу з метою евакуації групи співробітників посольства РФ в Хорватії з сім'ями. Москва назвала такі дії "підступними" і "знущанням".
"Змушені констатувати, що уряд Хорватії із завзятістю, гідною кращого застосування, продовжує розвивати антиросійську лінію, наполегливо і планомірно руйнує двосторонні відносини, буквально опускаючись до підступності", - йдеться в заяві.
У МЗС РФ пообіцяли "гідну відповідь" за "негуманне, знущальне ставлення "до росіян.
- Нагадаємо, 7 квітня влада Хорватії вирішила вислати з країни ряд російських дипломатів, наслідуючи приклад інших країн-членів ЄС і НАТО. Таке рішення Загреба стало реакцією на повідомлення про масові вбивства російськими військовими мирних жителів в Україні.
- Проти Росії введено санкції, які забороняють польоти у країни ЄС.
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.26Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе