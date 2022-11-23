Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра в Ель-Хаурі завершилася нульовою нічиєю. Хорватія та Марокко набрали по 1 очку.

В іншому матчі групи F сьогодні о 21:00 зустрінуться Бельгія та Канада.

У 2-му турі 27 листопада Хорватія зіграє з Канадою, а Марокко - з Бельгією.

ЧС-2022

1-й тур

23 листопада

Група F

Марокко - Хорватія 0:0

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