Хорватія зіграла внічию з Марокко на ЧС-2022
23 листопада у 1-му турі чемпіонату світу з футболу Хорватія зіграла внічию з Марокко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра в Ель-Хаурі завершилася нульовою нічиєю. Хорватія та Марокко набрали по 1 очку.
В іншому матчі групи F сьогодні о 21:00 зустрінуться Бельгія та Канада.
У 2-му турі 27 листопада Хорватія зіграє з Канадою, а Марокко - з Бельгією.
ЧС-2022
1-й тур
23 листопада
Група F
Марокко - Хорватія 0:0
- 22 листопада на ЧС-2022 збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Данія зіграла не змогла здолати Туніс. Польща і Мексика зіграли внічию, а Франція розгромила Австралію.
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