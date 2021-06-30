Хотів легалізуватись як переселенець: СБУ затримала в Києві колаборанта, який воював за "ЛНР"

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Він приїхав на Київщину, щоб легалізуватись як внутрішній переселенець.

Чоловік був стрілком у "Народній міліції "ЛНР". Також він обслуговував техніку окупантів.

Йому повідомлено про підозру за стеттею "Створення терористичної групи чи терористичної організації"

Чоловіку мають обрати запобіжний захід.



Спецслужбовці перевіряють інформацію про можливе виконання завдань від окупантів на підконтрольній території.