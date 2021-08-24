"Хотів привернути увагу": поліція затримала чоловіка, який облив фарбою сходи КМДА

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.



Згідно з повідомленням, на місці правоохоронці з'ясували, що чоловік підійшов до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик й облив себе і флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.



Поліцейські затримали порушника. Ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження. Зазначається, що відділ дізнання розпочав кримінальне провадження за фактом хуліганства.



У пресслужбі нагадали, що о 13 годині у поліцію надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий чоловік облив себе та флагшток червоною фарбою. Поліцейські зареєстрували подію та почали перевірку.

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