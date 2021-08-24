Залив постамент із державним прапором: у Києві невідомий вилив червону фарбу на сходи біля КМДА
У Києві невідомий чоловік залив червоною фарбою сходи біля Київської міської державної адміністрації та постамент із державним прапором на вул. Хрещатик, 36
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Згідно з повідомленням, невідомий чоловік після завершення офіційних святкових заходів до 30-річчя Незалежності України на Хрещатику облив червоною фарбою сходи біля КМДА. Також він залив постамент із державним прапором і табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року". Біля самої таблички він залишив відбиток руки з червоної фарби.
У пресслужбі зазначили, що правоохоронці зафіксували інцидент. Працівники Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) Шевченківського району відмили сходи і постамент.
- Нагадаємо, 24 серпня уКиєві під час параду до Дня Незалежності госпіталізували чоловіка, який вчинив спробу самоспалення.
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