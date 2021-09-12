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Христо Грозев розповів, як Кремль "відріже" іноземний інтернет

12 вересня, 2021 неділя
11:05
технології Чебурнет

Влада РФ готується істотно сповільнити швидкість закордонної частини Всесвітнього павутиння

Про це речник міжнародної розслідувацької спільноти Bellingcat, європейський журналіст Христо Грозев повідомив на конференції The Lennart Meri Conference 2021 у Талліні (Естонія) з посиланням на власні джерела в спецслужбах, інформує Еспресо.TV.

"Ми отримали інформацію, що зараз підготовлений конкретний план зникнення інтернету в Росії шляхом системи акредитації всіх хостинг-провайдерів", - стверджує Грозев.

За його даними, ті, кого акредитують, зобов'язані будуть надавати ФСБ повну інформацію, включно із "SSL-сесіями (SSL - криптографічний протокол для безпечнішого зв'язку), логінами, IP-адресами".

"По кожному своєму користувачеві, не буде жодної взагалі анонімності", - наголошує Христо Грозев.

Натомість у неакредитованих провайдерів та у популярних міжнародних сервісів протягом наступних двох років "поступово обмежуватимуть швидкість  до 24 Кбіт в секунду".

"Для тих, хто нев жив у 90-х, - це та швидкість, на який ми тоді через телефон підключалися до інтернету", - пояснив Грозев.

"Це означає відключення інтернету для Росії", - підсумував журналіст.

Офіційна Москва заяву Христо Грозева наразі не прокоментувала.

Одіозна представниця МЗС РФ Марія Захарова у себе в Telegram назвала конференцію в Талліні "оскаженілими русофобами".

  • Нагадаємо, проєкт автономного російського інтернету має назву "Чебурнет" (від радянського мультиплікаційного персонажа Чебурашки).

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