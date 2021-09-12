Христо Грозев розповів, як Кремль "відріже" іноземний інтернет

Про це речник міжнародної розслідувацької спільноти Bellingcat, європейський журналіст Христо Грозев повідомив на конференції The Lennart Meri Conference 2021 у Талліні (Естонія) з посиланням на власні джерела в спецслужбах, інформує Еспресо.TV.



"Ми отримали інформацію, що зараз підготовлений конкретний план зникнення інтернету в Росії шляхом системи акредитації всіх хостинг-провайдерів", - стверджує Грозев.



За його даними, ті, кого акредитують, зобов'язані будуть надавати ФСБ повну інформацію, включно із "SSL-сесіями (SSL - криптографічний протокол для безпечнішого зв'язку), логінами, IP-адресами".



"По кожному своєму користувачеві, не буде жодної взагалі анонімності", - наголошує Христо Грозев.



Натомість у неакредитованих провайдерів та у популярних міжнародних сервісів протягом наступних двох років "поступово обмежуватимуть швидкість до 24 Кбіт в секунду".



"Для тих, хто нев жив у 90-х, - це та швидкість, на який ми тоді через телефон підключалися до інтернету", - пояснив Грозев.



"Це означає відключення інтернету для Росії", - підсумував журналіст.



Офіційна Москва заяву Христо Грозева наразі не прокоментувала.



Одіозна представниця МЗС РФ Марія Захарова у себе в Telegram назвала конференцію в Талліні "оскаженілими русофобами".

Нагадаємо, проєкт автономного російського інтернету має назву "Чебурнет" (від радянського мультиплікаційного персонажа Чебурашки).