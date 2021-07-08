Хто б не контролював твіттер Романа Протасевича, всі заяви йдуть з КДБ Білорусі, - Можейко

Про це Можейко заявив у програмі "Коментар з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Ми бачимо, що Роман Протасевич, опинившись в умовах тиску у лапах білоруського КДБ, йде шляхом повної співпраці з білоруською владою і робить усе, що від нього вимагають. Це і публічні зізнання, й інтерв'ю телебаченню. А влада Білорусі послаблює тиск на нього: ось уже Протасевича з його дівчиною Сапєгою відправили під домашній арешт у якомусь заміському будинку поблизу Мінська", - сказав Можейко.



Аналітик також зуважив, що в будь-якому разі жити у заміському будинку хоч і під наглядом спецслужб значно приємніше, аніж знаходитися у в'язниці. Тобто це свого роду подачки від режиму.



"У будь-якому разі ми не знаємо, хто контролює не лише твіттер Романа Протасевича. Тут питання в тому, що в цілому Протасевич говорить не те, що хотів би говорити перебуваючи у безпеці й на свободі, а всі його слова продиктовані ситуацією. Тому незалежно від того, веде твіттер особисто Роман Протасевич і в нього за спиною стоїть КДБшник, чи сам КДБшник пише твіти - це не має ніякого значення. І будь-які заяви, які будуть йти з твіттера Протасевича, по своїй суті йдуть з білоруського КГБ. Це потрібно сприймати саме так", - сказав Можейко.



Нагадаємо, викрадений режимом Лукашенка опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич в "інтерв'ю" білоруському державному каналу "визнав провину" в закликах до протестів у Білорусі.

Батько Протасевича заявив, що "інтерв'ю" його сина білоруському державному телебаченню є наслідком тортур та катувань, вчинених щодо нього КДБ.

Мати викраденого режимом Лукашенка журналіста Наталія Протасевич зазначила, що поведінка її сина на "пресконференції" 14 червня - це маска, щоб "врятувати себе, а також життя своєї дівчини".

"Прокуратура ЛНР" опублікувала звернення місцевого "генпрокурора", в якому подякували Олександру Лукашенку за можливість проведення слідчих дій з журналістом Романом Протасевичем.

Батько дівчини Протасевича Софії Сапєги, також викраденої білоруським режимом, звернувся до Олександра Лукашенка з проханням помилувати її.