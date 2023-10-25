Колишній очільник фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді, натхненник створення терористичного утворення "ЛНР" Олександр Єфремов втік з України. Попри обвинувачення у державній зраді він спокійно перетнув кордон зі Словаччиною. А тепер тішиться мільйонами доларів у Москві.

Ця історія, мабуть, розлютить мешканців Луганщини, які стали біженцями, безхатьками або ледве вирвались з окупації.

Утеча Єфремова — це історія про непокаране кілька разів зло, у якого, на відміну від зазомбованих брехнею і страхом виборців "Партії регіонів", усе в шоколаді.

Він репетирував ОРДЛО вже восени 2004, коли разом із Євгеном Кушнарьовим намагався проголосити Південно-Східну Українську Автономну Республіку — сумнозвісний ПіСУАР. Але Кушнарьов, на щастя, став мисливським трофеєм Януковича в ізюмських лісах. А от Олександр Єфремов вдало відмазався від справи про сепаратизм і продовжив кар’єрне зростання.

Ще в часи багаторічного "губернаторства" колаборант і державний зрадник, наче стервятник, робив усе, аби Луганщина перетворилася на рускомирську клоаку без будь-яких можливостей росту. Він брав шахти й промислові підприємства і зжирав їх повністю. При чому навіть не старався, як сусід Ренат Ахметов, сколотити якусь приватну власність і створити щось нове на кістяку радянської промисловості. Тож є пряма вина Єфремова в тому, що Луганщина нині стала місцем шалених боїв і замінованою пусткою.

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Саме Єфремову і його сину Ігореві навесні 2014 року захотілось створити "ЛНР". І за свідченнями очевидців, Валерій Болотов — людина, яка захопила будівлю луганського СБУ і проголосила "ЛНР", — була шофером сина Єфремова.

А ще раніше цей самий Валєра — був "смотрящим" за численними копанками Єфремова. Про що публічно говорив ще один яскравий Зацитую ще одного легендарного діяча Луганщини Володимира Ландіка:

"Мені пояснювали, що саме Болотов в регіоні Красного Луча, де у Єфремова машинобудівний завод, там він був "смотрящим" за відвалами, начальником охорони та водієм. Я його не знаю особисто. Я схильний вірити тому, що кажуть мої знайомі", — розповідав ще один колишній регіонал.

Єфремов так хотів приєднати Луганщину до РФ, що не соромився вкладати палиці в колеса антитерористичній операції навесні 2014. Публічно заявляв з трибуни Верховної Ради, що вважає її помилкою і Партія регіонів проти.

А ще тоді ж розказував про те, що не буде допомагати українським прикордонникам тримати кордон із РФ. Мовляв, він не буде впливати, аби не було кровопролиття з обох сторін.

Тож коли російські окупанти 2 червня 2014 року атакували 3 луганський прикордонний загін, той самий із фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва — суттєвої допомоги від Єфремова та його соратників не було.

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І окремо зафіксуймо ще один цікавий факт. Є листи до адміністрації президента РФ Владіміра Путіна зі зламаної пошти, де як мінімум троє помічників, підконтрольних депутатів та ручних фінансистів Єфремова просять грошей на квітучу пліснявою республіку "ЛНР".

Однак попри серйозність цих фактів і свідчення очевидців у колишнього керівника Партії регіонів все чудово. 18 березня 2022 у розпал боїв за Київ він виїхав у Словаччину. І опинився у Москві. Цілком ймовірно Єфремов скористався тим, що йому на той час було 67 і він видав себе за діда, який уже не підпадає під закони воєнного стану. Але я не вірю, що закарпатські прикордонники могли випустити таку одіозну фігуру без команди зверху.

Але як ви думаєте, ці оглушливі факти знайшла прокуратура, СБУ, ДБР? Ні. Знову ці кляті журналісти.

Репортери Радіо Свобода з’ясували, що сепаратист і зрадник Олександр Єфремов з 4 по 19 лютого 2022 року вільно катався до РФ.

А уже 18 березня 2022 року втік до Москви остаточно. Там Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі "Тріумф-Палас". Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько чотирьох мільйонів доларів.

Як ви вже здогадались, у Росії Єфремов отримав пенсію і збиратись не повертається.

Тож далі журналісти спитали Офіс генерального прокурора України — що це таке?

Там "Схемам" повідомили, що Олександр Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але… не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.

А далі буде ще більша "жесть".

Попри те, що Єфремов ходить під справою про державну зраду — його в липні у 2019 відправили на домашній арешт. Потім змінили на особисте зобов’язання. А далі державний зрадник і зовсім спокійно собі гуляв на волі.

Так особа, яка ще під час Революції гідності накручувала градус ненависті, не понесла жодного покарання.

А зараз буде ще одна цікава знахідка журналістів Радіо Свободи. Матеріали справи Єфремова мали прийти зі Старобільська, який нині в окупації — в Синельниково на Дніпропетровщині. Але Офіс генпрокурора сказав, що у них немає такої інформації.

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І тут варто нагадати про особу адвоката, який вів справи Єфремова. Це Андрій Смирнов — товариш Андрія Портнова, а нині заступник керівника ОП з питань судової реформи.

Смирнов був одним із трьох захисників Єфремова і саме він багато разів публічно говорив, що справа недолуга, не відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу, а отже — її легко можна розбити в суді.

Це офіційна частина. Бо цікавішою була таємна.

Є записи, де 19 липня 2019 року Смірнов розказує тодішньому очільнику ДБР Роману Трубі, як саме відбілюватиме Єфремова

Смирнов на тих плівках стверджував, що проти Єфремова немає прямих доказів, що він сепаратист чи колаборант.

"Луценко ходить, бл*дь, і розповідає всім, що він терорист сепаратист. А якщо по Штепі були питання. Вони реально були, де ця Штапа погана бігала з російським прапором. Ви мені по Єфремову покажіть хоч щось. Хоч одне відео, де він стоїть, де він кричить, де він фінансує... Нічого немає... Нам треба зараз змінити міру з поправкою на рішення Конституційного, яку прибрали 176-ту статтю на безальтернативність. "оправдос" - там іншого варіанта немає", — пояснював на записі Трубі Смирнов.

Варто сказати, що саме після наведеної вище розмови, яка відбулася 19 липня 2019 року, через 3 дні – 22 липня – суд звільнив Єфремова з-під варти, а 19 вересня суд скасував домашній арешт та замінив його особисте зобов'язання.

Тож цікаво, як там живеться адвокату Єфремова, а нині заступнику ОП, який у нас типу відповідає за судову реформу Андрюша Смірнов?

Як живеться Володимиру Олександровичу, який обіцяв безкомпромісну боротьбу з розбійниками зі старої влади?

Бо ж до питання, хто розмінував Чонгар, і чому VIP-корупція квітне під час війни, додається третє — як так сталось, що одіозний натхненник сепаратизму і війни Єфремов втік від справи про державну зраду і насолоджується награбованими грошима в Москві?

І зауважу — зробив це не Турчинов, Порошенко, Байден та Памела Андерсон. Зробила це наша нинішня влада. Хотілось би дізнатись мотиви такого вчинку, який не обіцяли в серіалі "Слуга народу".

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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