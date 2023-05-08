Про це він заявив в інтервʼю виданню РБК-Україна.



На запитання про виїзд колаборантів з окупованих територій він відповів: "Насамперед це дуже добре видно по Криму, але не лише. Щоразу, коли якийсь інцидент трапляється, хтось не там курить чи відбуваються заходи з демілітаризації від окупантів українського півострова, то спостерігаються багатокілометрові затори на виїзд з Криму в бік Російської Федерації – Московії. Тому так – виїжджають. А якщо говорити про більш вузьку групу – керівництво окупаційних адміністрацій Криму, командування – то вони вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило – вивезли навіть за межі Російської Федерації або принаймні на території Московії.Те ж стосується умовних еліт – бізнес, політичних, військових. Вони вже свої родини забезпечили більшим рівнем безпеки. Те ж саме стосується продажу майна та інших речей. Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом".

А також зазначив, що така ситуація відбувається не тільки в окупованому Криму, зокрема і на окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

"Мова йде і про ОРДЛО – так звані "ЛНР", "ДНР" і про інші окуповані території. Тобто в принципі навіть ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах. І не зробили цього досі, принаймні щодо (вивозу, – ред.) своїх родин, виключно через страх перед вищим рашистським командуванням, яке забороняє подібні дії, стежить. І в даній ситуації їхні родини багато в чому знаходяться в заручниках у кремлівського режиму", - сказав Юсов.