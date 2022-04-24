Хто піде освячувати паску в московський патріархат - ви освятите її кров’ю наших воїнів, - ексворотар "Шахтаря" і "Маріуполя"
Колишній воротар донецького "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов звернувся до українців, які збираються освячувати паску в церквах московського патріархату
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Хто піде освячувати паску в московський патріархат, вважайте, що ви її освятили кров’ю наших воїнів", – написав Рустам Худжамов у своєму Instagram.
39-річний Рустам Худжамов зараз тренує воротарів у житомирському клубі першої ліги "Полісся". Він є вихованцем "Динамо", а у 2008 - 2012 та 2014 - 2015 роках грав у "Шахтарі". Провів 136 матчів за "Маріуполь".
- 10 квітня колишній воротар донецького "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов назвав росіян "ви*лядками" за ті злочини, які вони коять в Україні.
- 20 квітня Худжамов назвав матерів російських окупантів "свиноматками"
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