Хто піде освячувати паску в московський патріархат - ви освятите її кров’ю наших воїнів, - ексворотар "Шахтаря" і "Маріуполя"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Хто піде освячувати паску в московський патріархат, вважайте, що ви її освятили кров’ю наших воїнів", – написав Рустам Худжамов у своєму Instagram.

39-річний Рустам Худжамов зараз тренує воротарів у житомирському клубі першої ліги "Полісся". Він є вихованцем "Динамо", а у 2008 - 2012 та 2014 - 2015 роках грав у "Шахтарі". Провів 136 матчів за "Маріуполь".





10 квітня колишній воротар донецького "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов назвав росіян "ви*лядками" за ті злочини, які вони коять в Україні.

20 квітня Худжамов назвав матерів російських окупантів "свиноматками"

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb