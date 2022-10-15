Хто серед українських кіноакадеміків? Лідери російського прокату

У березні я дуже підтримувала рішення Української кіноакадемії виключити з неї Сергія Лозницю. Хоч і люблю його фільми. Бо він вже реально загнався.

Так само я б гаряче підтримала рішення кіноакадеміків виключити Влада Ряшина. Який не просто публічно меле бздури й підіграє роспропаганді (як Лозниця), а роками цю пропаганду створює. Він продюсував величезну кількість російських мілітарних і совкодрочерських проєктів. Серіал Владіміра Мединського про визначних совєцьких діячів, приміром.

Нині фільм, який продюсував Ряшин, став лідером російського прокату. Називається "Серце Пармы". Його компанія Star Media прям у титрах трейлера, разом із Фондом кіно та каналом "Россия-1"

Він отримав нагороду за патріотичне виховання російської молоді та ще купу всього. І ось, нині фільм, який він продюсував, став лідером російського прокату. Називається "Серце Пармы". Його компанія Star Media прям у титрах трейлера, разом із Фондом кіно та каналом "Россия-1".

І водночас Влад Ряшин лишається чинним членом Української кіноакадемії — на сайті його ім‘я є у списках. Навесні він ще й був у правлінні, але тихесенько звідти вийшов. Без скандалу і без гучних заяв.

Я вважаю, що це зашкварчик. Що б там не робив Лозниця, але він — просто цуценя, порівняно з діяннями Ряшина. Але один отримав порцію осуду (і правильно), а інший — взагалі нічого. Ще й академіком лишився.

UPD. Як стало відомо, Ряшина вилучили з членів Української кіноакадемії

Джерело

Про автора. Лєна Чичеріна – журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.