Хто серед українських кіноакадеміків? Лідери російського прокату
Як стало відомо, Влада Ряшина терміново вилучили з членів Української кіноакадемії
У березні я дуже підтримувала рішення Української кіноакадемії виключити з неї Сергія Лозницю. Хоч і люблю його фільми. Бо він вже реально загнався.
Так само я б гаряче підтримала рішення кіноакадеміків виключити Влада Ряшина. Який не просто публічно меле бздури й підіграє роспропаганді (як Лозниця), а роками цю пропаганду створює. Він продюсував величезну кількість російських мілітарних і совкодрочерських проєктів. Серіал Владіміра Мединського про визначних совєцьких діячів, приміром.
Нині фільм, який продюсував Ряшин, став лідером російського прокату. Називається "Серце Пармы". Його компанія Star Media прям у титрах трейлера, разом із Фондом кіно та каналом "Россия-1"
Він отримав нагороду за патріотичне виховання російської молоді та ще купу всього. І ось, нині фільм, який він продюсував, став лідером російського прокату. Називається "Серце Пармы". Його компанія Star Media прям у титрах трейлера, разом із Фондом кіно та каналом "Россия-1".
І водночас Влад Ряшин лишається чинним членом Української кіноакадемії — на сайті його ім‘я є у списках. Навесні він ще й був у правлінні, але тихесенько звідти вийшов. Без скандалу і без гучних заяв.
Я вважаю, що це зашкварчик. Що б там не робив Лозниця, але він — просто цуценя, порівняно з діяннями Ряшина. Але один отримав порцію осуду (і правильно), а інший — взагалі нічого. Ще й академіком лишився.
UPD. Як стало відомо, Ряшина вилучили з членів Української кіноакадемії
Про автора. Лєна Чичеріна – журналістка.
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