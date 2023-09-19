Дружина Гонгадзе - Мирослава разом із його друзями другу добу марно шукали Гію.

За кілька місяців до цього він звертався до Генеральної прокуратури із заявою про стеження за ним. Тоді - нуль реакції. Після зникнення журналіста МВС і Генпрокуратура пускали струю межи очі: виїхав, бачили в іншому місті, їхав під чужим іменем. Десь бачили у Львові, поза Львовом. Хоча у владі знали: Гонгадзе немає вже в живих.

Потім був касетний скандал. На пошарпаному магнітофоні Олександр Мороз разом із Юрієм Луценком крутили записи із кабінету Леоніда Кучми. "Грузин, бля! Вивезті єго к чєчєнцам". Почуте шокувало: дріб’язковий президент України обговорює зі своїми опричниками, що і як зробити із неугодним журналістом.

У Таращанському районі знайшли обезголовлене тіло Гонгадзе.

Затим було вивезення майора держохорони Мельниченка однією зі співробітниць "Свободи" за кордон.

Згодом - Радіо "Свобода" стала майданчиком, на якому було оприлюднено велику частину записів Мельниченка. В Україні розгорталася акція "Україна без Кучми".

За ці 23 роки багато змінилось. Кілька парламентських комісій і генеральних прокурорів розслідували цю справу.

Вже є і пам'ятник Гонгадзе і вулиці названі його іменем. Ющенко нагородив Гію званням Героя України посмертно.

Вбивця Гії - ексгенерал, начальник Головного управління кримінального розшуку МВС України Олексій Пукач у 2011-му засуджений до довічного. Під час судового засідання він зізнався, що замовниками вбивства були Леонід Кучма, Володимир Литвин і Юрій Кравченко.

Ексміністр МВС Юрій Кравченко мертвий. З двома кулями у голові 4 березня 2005 року його знайшли у гаражі в той день, коли він мав свідчити у прокуратурі.

Екскерівник апарату міністра МВС Едуард Фере, один із важливих свідків у справі Гонгадзе, у 2003 році вхопив інсульт і впав в кому. Після вечері з ним помирає ще одна людина, яка могла знати про справу Гонгадзе - керівник Державного управління справами Юрій Дагаєв.

У березні 2015 року в колонії помер один з викрадачів Гонгадзе, Микола Протасов.

Колишній голова СБУ Леонід Деркач помер 14 січня 2022 року.

Ексгенпрокурор Михайло Потебенько, який восени 2000-го брехав з трибуни Ради про зникнення Гонгадзе, досі живий.

Ексголова адміністрації Кучми - пихатий Володимир Литвин з початком великої війни зник з політичного обрію. Хоча саме за його спікерства Верховна Рада ратифікувала кабальні Харківські угоди, які стали початком повзучої окупації України Росією.

Леонід Кучма десь у Монако на віллі у свого зятя - Віктора Пінчука. Всі ці два десятиліття Кучма - людина, якій тиснуть правицю усі генпрокурори, міністри внутрішніх справ і президенти України, включно із Зеленським. Він - почесний гість на форумах свого зятя - "Ялтинська європейська стратегія".

Мама Георгія - Леся, яка до кінця вірила, що її син живий, пішла із життя 30 листопада 2013 року.

Сім'я Гонгадзе - дружина Мирослава і дві їхні доньки - Соломія і Нана, живуть у США.

Вихованці "Української правди", яку заснував Гонгадзе, - Мустафа Найєм і Сергій Лещенко вже 9 років у владі - спершу при Порошенкові, тепер - при Зеленському.

Питання: чому замовники вбивства Гонгадзе досі перебувають на свободі, лишається відкритим.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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