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OPINION

Хто замовив вбивство Гонгадзе?

Сергій Руденко
19 вересня, 2023 вiвторок
20:00
Погляд Сергій Руденко

23 роки тому вбили Георгія Гонгадзе. Вранці 18 вересня 2000-го в офіс Радіо "Свобода" на Хрещатику, де я тоді працював, зі словами: "Зник Гія. Мирося телефонувала", зайшла Марина Пирожук

Дружина Гонгадзе - Мирослава разом із його друзями другу добу марно шукали Гію.  

За кілька місяців до цього він звертався до Генеральної прокуратури із заявою про стеження за ним. Тоді - нуль реакції. Після зникнення журналіста МВС і Генпрокуратура пускали струю межи очі: виїхав, бачили в іншому місті, їхав під чужим іменем. Десь бачили у Львові, поза Львовом. Хоча у владі знали: Гонгадзе немає вже в живих. 

Потім був касетний скандал. На пошарпаному магнітофоні Олександр Мороз разом із Юрієм Луценком крутили записи із кабінету Леоніда Кучми. "Грузин, бля! Вивезті єго к чєчєнцам". Почуте шокувало: дріб’язковий президент України обговорює зі своїми опричниками, що і як зробити із неугодним журналістом.

У Таращанському районі знайшли обезголовлене тіло Гонгадзе.

Затим було вивезення майора держохорони Мельниченка однією зі співробітниць "Свободи" за кордон. 
Згодом - Радіо "Свобода" стала майданчиком, на якому було оприлюднено велику частину записів Мельниченка. В Україні розгорталася акція "Україна без Кучми".

За ці 23 роки багато змінилось. Кілька парламентських комісій і генеральних прокурорів розслідували цю справу.
Вже є і пам'ятник Гонгадзе і вулиці названі його іменем. Ющенко нагородив Гію званням Героя України посмертно. 
Вбивця Гії - ексгенерал, начальник Головного управління кримінального розшуку МВС України Олексій Пукач у 2011-му засуджений до довічного. Під час судового засідання він зізнався, що замовниками вбивства були Леонід Кучма, Володимир Литвин і Юрій Кравченко.

Ексміністр МВС Юрій Кравченко мертвий. З двома кулями у голові 4 березня 2005 року його знайшли у гаражі в той день, коли він мав свідчити у прокуратурі.

Екскерівник апарату міністра МВС Едуард Фере, один із важливих свідків у справі Гонгадзе, у 2003 році вхопив інсульт і впав в кому. Після вечері з ним помирає ще одна людина, яка могла знати про справу Гонгадзе - керівник Державного управління справами Юрій Дагаєв.

У березні 2015 року в колонії помер один з викрадачів Гонгадзе, Микола Протасов.

Колишній голова СБУ Леонід Деркач помер 14 січня 2022 року.

Ексгенпрокурор Михайло Потебенько, який восени 2000-го брехав з трибуни Ради про зникнення Гонгадзе, досі живий.

Ексголова адміністрації Кучми - пихатий Володимир Литвин з початком великої війни зник з політичного обрію. Хоча саме за його спікерства Верховна Рада ратифікувала кабальні Харківські угоди, які стали початком повзучої окупації України Росією.

Леонід Кучма десь у Монако на віллі у свого зятя - Віктора Пінчука. Всі ці два десятиліття Кучма - людина, якій тиснуть правицю усі генпрокурори, міністри внутрішніх справ і президенти України, включно із Зеленським. Він - почесний гість на форумах свого зятя - "Ялтинська європейська стратегія".

Мама Георгія - Леся, яка до кінця вірила, що її син живий, пішла із життя 30 листопада 2013 року. 

Сім'я Гонгадзе - дружина Мирослава і дві їхні доньки - Соломія і Нана, живуть у США. 

Вихованці "Української правди", яку заснував Гонгадзе, - Мустафа Найєм і Сергій Лещенко вже 9 років у владі - спершу при Порошенкові, тепер - при Зеленському.

Питання: чому замовники вбивства Гонгадзе досі перебувають на свободі, лишається відкритим.

Джерело

Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Суспільство
Кримінал
Україна
Леонід Кучма
історія України
Сергій Руденко
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