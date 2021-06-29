Хтось із вас буде стояти замість мене на цьому місці, - Лукашенко звернувся до студентів
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся зі словами настанови до молоді, яка може колись замінити його
Про це повідомляє пролукашенківський телеграм-канал "Пул першого".
"Хтось із вас буде стояти замість мене на цьому місці. І готуватися треба до цього. Будете - не будете, треба готуватися. Тому вчіться у першу чергу думати про майбутнє країни і бережіть свій імідж, бережіть своє обличчя. Знаєте, у студентів я багато-багато років навчався більше ніж ви. І у нас, і у вас завжди була приказка: спочатку студент працює на залікову, а потім вона на нього… Ви сьогодні формуєте своє обличчя, свій імідж", - сказав Лукашенко.
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