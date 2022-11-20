"Хтось хотів позбутись російського трикольору": У Мелітопольському районі згорів будинок культури
Сьогодні, 19 листопада, у тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району згорів будинок культури
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Жителі Мелітопольщини навіть на 9-у місяці окупації яскраво показують спротив будь-чому рашистському. У селі Миронівка хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелось пожертвувати цілою будівлею. Але ніхто навіть не намагався тушити. Адже люди, які виживають в окупації, хочуть побачити "русский мір" тільки в пекельному полум’ї", - пише Федоров під роликом.
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