Кібератаки на урядові сайти: Шевченківський райсуд Києва повідомив про збої в роботі низки ресурсів
У понеділок, 17 січня, Шевченківський районний суд Києва повідомив про відсутність доступу до електронної пошти суду, офіційного вебсайту суду на порталі "Судова влада" та інших ресурсів
Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.
"Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 17 січня 2022 року доступ до електронної пошти суду, офіційного веб-сайту суду на порталі "Судова влада", підсистеми "Електронний суд", функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, обміну вхідної та вихідної кореспонденцією) призупинено з незалежних від суду причин", - повідомляє пресслужба райсуду.
Наразі тривають відновлювальні роботи - фахівці державної судової адміністрації України у співпраці з профільними органами влади з протидії кіберзлочинності вживають заходів для збереження даних.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками - це Російська Федерація.
- До кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою.
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