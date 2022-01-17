Кібератаки на урядові сайти: Шевченківський райсуд Києва повідомив про збої в роботі низки ресурсів

Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.



"Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 17 січня 2022 року доступ до електронної пошти суду, офіційного веб-сайту суду на порталі "Судова влада", підсистеми "Електронний суд", функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, обміну вхідної та вихідної кореспонденцією) призупинено з незалежних від суду причин", - повідомляє пресслужба райсуду.



Наразі тривають відновлювальні роботи - фахівці державної судової адміністрації України у співпраці з профільними органами влади з протидії кіберзлочинності вживають заходів для збереження даних.



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