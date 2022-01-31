Кіберполіція викрила київського студента, який продавав дані понад 20 млн українців, йому загрожує до 5 років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.



"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України. Доступ до бота коштував $1 на день або $4 за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець", - йдеться у повідомленні.



Крім того, правопорушник завантажував фотографії людей з відкритих джерел в інтернеті та з використанням штучного інтелекту шукав дані про них.



"У розпорядженні фігуранта були бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах", - зазначають у пресслужбі поліції.



Під час обшуку правоохоронці вилучили у хлопця комп'ютерну техніку та мобільні телефони.



"Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період 2014-2019 років. Ці бази вміщували дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо", - йдеться у повідомленні.



Кіберполіція вилучила бази даних із незаконного обігу та заблокувала облікові записи, причетні до незаконної діяльності.



Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації). За цією статтею порушнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.



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