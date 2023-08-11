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Кіберполіція викрила зловмисника, який створив клон телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

11 серпня, 2023 п'ятниця
23:29
Кримінал Николаевский Ванек

У п'ятницю, 11 серпня, кіберполіція Миколаївщини викрила зловмисника, який створив точну копію відомого телеграм-каналу для привласнення благодійних пожертв

Про це повідомляє офіційний сайт Нацполіції України.

Зловмисником виявився мешканець Кривого Рогу. 23-річний чоловік створив фейковий канал для привласнення благодійних внесків на підтримку ЗСУ та інших підрозділів Сил Оборони України.

Фігурант копіював повідомлення про збір грошей зі справжнього каналу, розміщував їх у фейковому з підміною номера банківської картки на підконтрольну. Надалі зловмисник виводив грошові кошти на власний криптогаманець

"Оперативники кіберполіції Миколаївщини спільно зі слідчими поліції області та за силової підтримки спецпідрозділу поліції особливого призначення провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та за місцем знаходження техніки, що використовувалася у протиправній діяльності. Вилучено банківські картки та комп’ютерну техніку", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Перевіряється факт можливої співпраці з фігуранта країною-агресором.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Николаевский Ванек

Зловмисник зробив клан телеграм-каналу "Николаевский Ванек". Про це пише у Telegram-каналі речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Шахрай створив клон відомого телеграм-каналу "Николаевский Ванек" і привласнив донати на армію. До свого затримання, встиг вкрасти близько 3 млн гривень, витрачав на свої потреби й розваги", - зауважив Назаров.

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