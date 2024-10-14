Українська команда з кіберспорту NAVI перемогла у чемпіонаті Intel Extreme Masters Rio 2024

Про це повідомляє Українська правда.

Поєдинок проходив у форматі Во5 (хто перший виграє три мапи) та завершився з рахунком 3:1.

"Гра розпочалася з вибору "мишок" Inferno, де "народжені перемагати" розпочали невпевнено і поступилися у першій половині. Проте після зміни сторін NAVI не лише відігралися, але й здобули перемогу", - йдеться у повідомленні.

Далі гра перейшла на Dust2.

"Народжені перемагати" не залишили жодного шансу суперникам, віддавши їм лише 2 раунди, та перевели гру на Mirage. Ця мапа, як і перша, розпочалася на користь німецького колективу. Сама гра була доволі рівною, проте у ключових раундах NAVI не вистачало влучних пострілів від снайпера команди Ігоря "w0nderful" Жданова", - зазначають автори.

Все вирішилося на Ancient, де німецька команда, здавалося, знову здобуде перемогу. Проте Natus Vincere зробили неймовірний камбек з рахунку 10:2 та підняли над своєю головою трофей Ріо.

Зазначається, що за перемогу на цьому турнірі "народжені перемагати" отримали 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

"Для NAVI це вже шостий фінал поспіль. Команда впритул наблизилася до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близькі до того, щоб повторити неймовірне досягнення FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів)", - йдеться у повідомленні.