Кіберспортивний клуб з України NaVi погнав з команди російського гравця BoombI4
Російський гравець Кирило "BoombI4" Михайлов покинув кіберспортивний клуб з України NaVi
NaVi оголосили, що "BoombI4" покидає колектив через "репутаційні ризики".
"Причини рішення пов'язані з високими ризиками репутації для клубу і не є результатом його гри. Дякуємо BoombI4 за три роки у NAVI: його самовіддачу та внесок у перемогу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 та інших великих чемпіонатах”, - йдеться у заяві NaVi.
У команді з CS: Go також є гравці з Росії: Денис "Electronic" Шаріпов та Ілля "Perfecto" Залуцький. Їхня долі ще не повідомлялась.
Склад на наступний турнір BLAST Premier: Spring Finals оголосять пізніше.
- 10 грудня український гравець у Counter-Strike: GO Олександр Костилєв був визнаний найкращим кіберспортсменом року.
- 27 лютого лідер кіберспортивної команди NaVi Олександр "S1mple" Костильов перерахував понад 1,5 млн грн на допомогу українській армії.
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