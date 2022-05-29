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Кіберспортивний клуб з України NaVi погнав з команди російського гравця BoombI4

29 травня, 2022 неділя
04:26
Спорт BoombI4

Російський гравець Кирило "BoombI4" Михайлов покинув кіберспортивний клуб з України NaVi

NaVi оголосили, що "BoombI4" покидає колектив через "репутаційні ризики".

"Причини рішення пов'язані з високими ризиками репутації для клубу і не є результатом його гри. Дякуємо BoombI4 за три роки у NAVI: його самовіддачу та внесок у перемогу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 та інших великих чемпіонатах”, - йдеться у заяві NaVi.

У команді з CS: Go також є гравці з Росії: Денис "Electronic" Шаріпов та Ілля "Perfecto" Залуцький. Їхня долі ще не повідомлялась.

Склад на наступний турнір BLAST Premier: Spring Finals оголосять пізніше.

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РФ
війна з Росією
кіберспорт
counter strike
NAVI
Natus Vincere
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