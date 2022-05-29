NaVi оголосили, що "BoombI4" покидає колектив через "репутаційні ризики".

"Причини рішення пов'язані з високими ризиками репутації для клубу і не є результатом його гри. Дякуємо BoombI4 за три роки у NAVI: його самовіддачу та внесок у перемогу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 та інших великих чемпіонатах”, - йдеться у заяві NaVi.

У команді з CS: Go також є гравці з Росії: Денис "Electronic" Шаріпов та Ілля "Perfecto" Залуцький. Їхня долі ще не повідомлялась.

Склад на наступний турнір BLAST Premier: Spring Finals оголосять пізніше.

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