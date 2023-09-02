Кіберзлочинність коштуватиме Німеччині 206 мільярдів євро у 2023 році
Німеччина може втратити 206 млрд євро у 2023 році через крадіжку ІТ-обладнання та даних, а також цифрове та промислове шпигунство і саботаж
Про це повідомило агентство Reuters.
Згідно з даними опитування Bitkom, яке включає понад 1000 компаній, збитки перевищують позначку у 200 млрд євро вже третій рік поспіль.
Крім того, зазначається, що близько трьох чвертей опитаних компаній зазнали цифрових атак за останні 12 місяців, що на 84% менше, ніж у попередньому році.
Близько 52% опитаних ствердно відповіли на запитання чи кібератаки загрожують існуванню їхньому бізнесу. Минулого року ця цифра становила 45%, а два роки тому - 9%.
"З компаній, які зазнали атак, у 70% були викрадені конфіденційні дані - це на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у попередньому році. Аналогічно, 61% компаній піддавалися шпигунству за цифровими комунікаціями, що на 4 відсоткових пункти більше, ніж минулого року", – йдеться в публікації.
Загалом німецька економіка є дуже привабливою мішенню для злочинців і ворожих держав. Щобільше, межі між організованою злочинністю та контрольованими державою суб'єктами розмиті.
- 15 липня стало відомо, що щонайменше вісім земель Німеччини та федеральні силові структури наприкінці вересня проведуть навчання, на яких відпрацьовуватимуть дії у відповідь на масштабну кібератаку на органи влади.
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