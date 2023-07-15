Німеччина проведе масштабні навчання з кіберзахисту
Щонайменше вісім земель Німеччини та федеральні силові структури наприкінці вересня проведуть навчання, на яких відпрацьовуватимуть дії у відповідь на масштабну кібератаку на органи влади
Про це повідомляє Nordkuerier.
"Численні федеральні та державні департаменти з підпорядкованими їм органами влади проводять спільну підготовку… За сценарієм навчання Lükex 23 зосереджуються на діях уряду, які були порушені масовою кібератакою", - повідомили виданню у Федеральному управлінні цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах (BBK).
Зазначається, що точний сценарій навчань Lükex 23, які розпочнуться 27 вересня і триватимуть два дні, не оприлюднюють, щоб не поставити під загрозу ефект від них, пояснив речник BBK. При цьому, обіцяють посадовці, населення не відчує на себе якихось незручностей.
Навчання планувалося провести ще у 2020 році, але через пандемію їх перенесли на 2022 рік, а потім - на 2023-й через російське вторгнення в Україну. Причиною назвали те, що персонал, відповідальний за врегулювання кризових ситуацій, був дуже зайнятий розв'язанням поточних проблем, що ускладнювало підготовку до навчань.
Навчання охоплять землі Бранденбург, Баден-Вюртемберг, Баварія, Гессен, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія, Нижня Саксонія, та Тюрингія. Серед учасників федерального рівня – МВС, МЗС, Бундесбанк, Федеральне відомство з інформаційної безпеки та Національний центр кіберзахисту, а також Бундесвер зі своїм Територіальним командуванням і Командуванням кібернетичного та інформаційного простору.
- 12 липня повідомлялося, що група хакерів з Китаю зламала ряд облікових записів електронної пошти, пов'язаних з державними установами в Західній Європі з метою шпигунства.
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