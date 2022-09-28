Київ має показати приклад у плані дерусифікації та декомунізації, - активіст Поздняков
Київ має показати приклад у плані дерусифікації, щоб інші міста теж активно над нею працювати, у столиці є 200 об'єктів, які можна демонтувати
Про це в ефірі Еспресо сказав співзасновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.
"Київ мав би показати приклад, бо зі списку на демонтаж російських та комуністичних пам'ятників і меморіальних дошок в Києві їх близько 200. Київ насправді теж всіяний різноманітними радянськими, російськими пам'ятниками, меморіальними дошками, серпами і молотами. Навіть в арці Київради є низка серпів і молотів, можна їх побачити", - розповів він.
На думку Позднякова, Київ має показувати приклад, бо якщо в столиці "стільки комуністичної та російської символіки, то інші міста матимуть приклад, що поки що нічого можна не робити і їм нічого за це не буде".
"Я думаю, щодо того, чому Київ не ж прикладом питання до пана Кличка. Я не знаю, чи є зараз дозволи на демонтаж від МКІП, але навіть, якщо їх немає, я не думаю, що він не може поговорити з паном Ткаченком і попросити пришвидшити цей процес. Уже 7 місяців повномасштабної війни і скільки років закону про декомунізацію. У Києві ще є низка об'єктів, які підпадають під нього. Все стоїть на місці, хоча б це мало б бути демонтовано дуже давно. Питання з Щорсом особливо демонструє те, що навіть закон про декомунізацію в Києві не до кінця виконаний", - підсумував активіст.
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