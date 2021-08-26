Київ не планує закривати садочки та початкову школу на карантин під час нової хвилі коронавірусу
У разі нової хвилі пандемії коронавірусу в Київ не планують закривати дитячі садочки та початкову школу на карантин
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Міський голова Віталій Кличко зазначив, що враховуючи попередній досвід, не планується закривати садочки та початкову школу на карантин.
"Зазначу, що з квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований", - додав Кличко.
- Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно (1 вересня) і буде у звичайному режимі.
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