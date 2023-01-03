Київ отримує значні обсяги електроенергії, прогнози втішні, - YASNO

Про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у facebook.

"Новий рік ми зустріли під вибухи, але аж ніяк не від феєрверків, а від ракет і "шахедів". Скажений ворог продовжує воювати із трансформаторами. Так, енергосистема має нові пошкодження, але завдяки ЗСУ та постійним ремонтам можна сказати, що ситуація зараз стабільна", - заявив Коваленко.

Зокрема, він також нагадав, що у вівторок, 3 січня, Київ повернувся до стабілізаційних графіків. За словами гендиректора, тепла погода та вихідні для виробництва й бізнесу дали змогу провести свята практично без відключень.

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"Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо. Поки що прогнози втішні. На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути", - запевнив Коваленко.

Окрім цього, за його словами, інших відключень поки що не планується, якщо не буде нових атак.

"Щодо локальних аварійних відключень, то їх імовірність залишається високою. Для того, щоб аварій траплялося менше, після включення світла не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, оскільки це може викликати перевантаження обладнання", - нагадав керівник YASNO.

Укренерго повідомило, що в новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ої масованої атаки дронами.

Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури. У цю ніч російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, наші захисники знищили усі.

2 січня стало відомо, що у столиці діють аварійні графіки відключення світла, унаслідок нічної російської атаки та пошкодження об'єкта енергосистеми.

Відсьогодні ДТЕК ввів нові графіки стабілізаційних відключень на території Київської області. Тепер груп споживачів буде чотири.