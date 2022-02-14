Київ перейшов до "жовтої" зони карантину

Про це повідомяє МОЗ.



У Києві був перевищений показник госпіталізацій: станом на 12 лютого він становив 60,8 на 100 тис. населення за цільового значення ≤60 на 100 тис. населення, однак 13 лютого рівень ушпиталень знизився до 59,9.



Також у "жовтій" зоні карантину перебувають Полтавська та Харківська області.



До "червоної" належать Закарпаття, Івано-Франківщина, Луганщина, Рівненщина та Хмельниччина.



"Помаранчева" зона карантинних обмежень найбільша. У ній залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Нагадаємо, раніше Закарпатська, Луганська та Хмельницька області перейшли до "червоної" зони карантину, а Полтавщина - до "жовтої".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb