Київ перейшов до "жовтої" зони карантину
14 лютого Київ повернувся з "помаранчевої" до "жовтої" зони карантинних обмежень
Про це повідомяє МОЗ.
У Києві був перевищений показник госпіталізацій: станом на 12 лютого він становив 60,8 на 100 тис. населення за цільового значення ≤60 на 100 тис. населення, однак 13 лютого рівень ушпиталень знизився до 59,9.
Також у "жовтій" зоні карантину перебувають Полтавська та Харківська області.
До "червоної" належать Закарпаття, Івано-Франківщина, Луганщина, Рівненщина та Хмельниччина.
"Помаранчева" зона карантинних обмежень найбільша. У ній залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
- Нагадаємо, раніше Закарпатська, Луганська та Хмельницька області перейшли до "червоної" зони карантину, а Полтавщина - до "жовтої".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.2
Купівля 28.2Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.97Продаж 32.83
- Актуальне
- Важливе