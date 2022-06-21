Київ прибере біля станцій метро МАФи, що перешкоджають доступу до укриттів
Власникам МАФів дадуть три дні, щоб прибрати торгові споруди, що заважають доступу до укриттів
Про це повідомила КМДА в телеграм з посиланням на рішення Ради оборони Києва.
"МАФи біля станцій метро, що перешкоджають доступу населення до укриттів, демонтують і перенесуть на інші локації", – зазначаєтсья у повідомленні.
Підприємцям, які мають дозвільні документи, запропонують інше доступне місце для діяльності, додали в КМДА.
Власники таких малих архітектурних форм отримають повідомлення про необхідність перенести ці торгові об'єкти. У них буде три дні для того, щоб демонтувати їх самостійно.
Станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб, зазначають в міській держадміністрації.
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