Київ та ще 14 областей перебувають у "помаранчевій" зоні карантину, ще п’ять у - "червоній"
В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину, додалась Рівненська область
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Станом на сьогодні, 19 жовтня, у зоні "червоній" зоні перебувають 5 областей, а саме:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Одеська;
- Херсонська.
У свою чергу, у "помаранчевій" зоні карантину 15 регіонів:
- Київ;
- Волинська область;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Тернопільська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська;
- Рівненська.
На "жовтому" рівні перебувають п'ять регіонів:
- Вінницька;
- Кіровоградська;
- Закарпатська;
- Полтавська;
- Київська.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе