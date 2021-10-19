Київ та ще 14 областей перебувають у "помаранчевій" зоні карантину, ще п’ять у - "червоній"

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Станом на сьогодні, 19 жовтня, у зоні "червоній" зоні перебувають 5 областей, а саме:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Одеська;

Херсонська.

У свою чергу, у "помаранчевій" зоні карантину 15 регіонів:

Київ;

Волинська область;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Тернопільська;

Луганська;

Львівська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська;

Рівненська.

На "жовтому" рівні перебувають п'ять регіонів:

Вінницька;

Кіровоградська;

Закарпатська;

Полтавська;

Київська.