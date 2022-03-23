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Війна з Росією: біженці
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Київ відвідав міністр оборони Литви

23 березня, 2022 середа
20:16
війна з Росією

Сьогодні, 23 березня, в столицю України завітав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає "Еспресо. TV".

"Сьогодні великий друг України Арвідас Анушаускас побачив Київ на власні очі. Йому є з чим порівняти, адже в грудні 2021 року Арвідас Анашаускас відвідав інший Київ – мирний, напередодні Різдва…", - написав Резніков.

Також український міністр оборони відзначив, що Литва підтримує Україну не лише на словах.

"Особистий візит Арвідаса Анушауска є свідченням послідовної підтримки України з боку Литви уряду та литовських людей. До речі, саме Литва подарувала нам перших Stingers. Я вдячний нашим друзям і партнерам за їх мужню і відважну позицію!", - наголосив Олексій Резніков.

  • Нагадаємо, у Литві запропонували прирівняти символ Z і георгіївську стрічку до нацистської та комуністичної символіки

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Новини
Литва
Олексій Резніков
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