Київ відвідав міністр оборони Литви

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає "Еспресо. TV".

"Сьогодні великий друг України Арвідас Анушаускас побачив Київ на власні очі. Йому є з чим порівняти, адже в грудні 2021 року Арвідас Анашаускас відвідав інший Київ – мирний, напередодні Різдва…", - написав Резніков.

Також український міністр оборони відзначив, що Литва підтримує Україну не лише на словах.

"Особистий візит Арвідаса Анушауска є свідченням послідовної підтримки України з боку Литви уряду та литовських людей. До речі, саме Литва подарувала нам перших Stingers. Я вдячний нашим друзям і партнерам за їх мужню і відважну позицію!", - наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, у Литві запропонували прирівняти символ Z і георгіївську стрічку до нацистської та комуністичної символіки

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