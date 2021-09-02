Київ за літо встановив одразу 14 температурних рекордів

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +22,3ºС, що на 1,9ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, літо 2010 року залишається рекордсменом не лише у столиці, а й в Україні.

У цілому найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°С.

За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні.

У свою чергу, кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77 % кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

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