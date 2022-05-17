Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Наприклад, для ресторанів у нас є функція встановлення літніх майданчиків лише з 1 гривню. Такі опції були напрацьовані під час пандемії. Тож ми надалі впроваджуємо ті пільги, які були створені під час карантину, аби стимулювати роботу бізнесу у столиці", – додав Білоцерківець.



Також він зазначив, що Київ відкритий до відновлення роботи бізнесу.



"Жодному бізнесу немає заборони повертатись у столиці. Відкриваються ті підприємства, які вважають це за потрібне", – сказав заступник мера.



Білоцерківець зауважив, що запуск бізнесу є вагомою складовою для внесків у бюджет міста, адже зараз столиця не має достатньо коштів, аби до кінця року закрити всі потреби міста.



"Підтримка бізнесу необхідна сьогодні, проте ми бачимо, що підприємства працюють та отримують прибуток. Якщо вони покращуватимуть фінансові показники, то поступово місто отримуватиме пільги, які надало бізнесу, у вигляді податків. За ці кошти нам необхідно утримувати комунальний транспорт, соціальні служби", – підсумував він.



У Дії тепер можна отримати гранти для бізнесу в розмірі 125 тис. гривень