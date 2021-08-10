Київ запустив електронну систему для отримання спецперепусток на транспорт

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).



"Від сьогодні запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що підприємства усіх форм власності можуть заздалегідь оформити заявки, аби мати час пройти процедуру погодження.



Хоча, за словами першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, передумов для запровадження суворого карантину в Києві наразі немає, влада міста готується за всіма напрямами, аби третя хвиля COVID-19 не застала столицю зненацька.



"Ми готуємось за всіма напрямами: медицина, освіта, інфраструктура. Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста", - цитує пресслужба слова Кулеби.



Він зазначив, що керівники підприємств вже зараз можуть авторизуватися в системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл. Місто зможе визначити кількість спецперепусток саме для тих категорій, які забезпечують безперебійну життєдіяльність столиці.



Для замовлення спецперепусток керівники підприємств та фізичні особи-підприємці мають авторизуватися у системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), заповнити електронну форму заявки, в якій обґрунтувати критичну необхідність працювати під час посилення карантину, після чого чекати відповідь на зазначену у заявці електронну пошту. У разі позитивної відповіді необхідно вказати число співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника.



Зазначається, що після отримання дозволу картка працівника активується автоматично. При цьому транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.

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