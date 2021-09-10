Київське метро через карантин може працювати з обмеженнями на вхід

Про це повідомляє "Київський метрополітен".

"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.