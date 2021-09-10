Київське метро через карантин може працювати з обмеженнями на вхід
У Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід у пікові години
Про це повідомляє "Київський метрополітен".
"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.
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