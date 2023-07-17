Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що перший етап оцінки стану мостів почався зі столиці. Експерти провели візуальний огляд мосту імені Є. Патона та мосту Метро, зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження мостів.

Зокрема, Комісія виявила суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозію балок у місцях з’єднання з поперечними вузлами.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначили, що обидва київські мости мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці. Для експертів головним завданням було з’ясувати реальний технічний стан цих об’єктів та розробити покроковий план щодо ремонту та утримання мостів.

"Перевірки столичних мостів - це перший крок, який важливий для визначення пошкоджень та подальшого планування капітальних робіт. Експерти зафіксували неналежний стан експлуатаційного утримання. За результатами огляду мостів буде складений відповідний акт, згідно з яким Комісія ухвалить подальший план дій", – підкреслив директор "ДерждорНДІ" Артем Безуглий.

При цьому, як наголошують у Мінвідновлення, міст ім.Є. Патона експерти визнали непрацездатним ще під час обстеження у 2018 році. Огляд об'єкта, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 року.

Також зазначається, що у січні цього року розпорядженням КМДА замовником робіт з реставрації мосту Патона визначено Службу відновлення Київської області. Проте, балансоутримувачем об'єкта лишається Київська міська адміністрація, яка відповідає за належний стан.