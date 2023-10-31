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Київський апеляційний суд залишив під вартою керівника Полтавського ГЗК

31 жовтня, 2023 вiвторок
12:03
Новини Київський апеляційний суд

30 жовтня Київський апеляційний суд за підсумками засідання залишив під вартою керівника одного з найбільших українських промислових підприємств.

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Роман Ковтун.

Мова йде про Віктора Лотоуса, голову правління Полтавського ГЗК, який належить компанії Ferrexpo: у вересні цього року слідчі Національної поліції України звинуватили його у начебто незаконному видобутку корисних копалин. 

У залі суду Віктор Лотоус підкреслив, що очолює підприємство вже 16 років і сумлінно виконував свої обов'язки весь цей час, про що свідчить серйозний перелік нагород та висновок Наглядової ради підприємства. І додав, що не збирався і не збирається переховуватись від слідства. До того ж на Полтавському ГЗК повідомляють, що комбінат має належний спеціальний дозвіл на надрокористування і видобуває тільки залізорудну сировину вже протягом 50 років.

"Я міг би зникнути 22 вересня 2023 року. Я міг би зникнути раніше. Я міг би зникнути рік або два тому. Тому що всі карні справи були розпочаті рік тому, пів року тому, півтора року тому. 4 карні справи. Але для мене принциповим було залишатись в Україні. Адже я впевнений у тому, що невинуватий. Я не робив нічого, що порушує чинне законодавство" - заявив Віктор Лотоус під час доповіді колегії суддів.

Як повідомили адвокати, колегія суддів не звернула увагу на довідки про стан здоров'я керівника підприємства. Вони розповіли, що за місяць перебування голови правління у слідчому ізоляторі, воно суттєво погіршилося. Сторона захисту наголосила: завищена сума застави суперечить існуючій практиці як українського судочинства, так і Європейського суду з прав людини. За словами сторони захисту, такий високий рівень застави є по суті безальтернативним запобіжним заходом, що свідчить про порушення вимог статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.  Адвокати надали відповідні висновки Інституту з прав людини щодо порушень прав людини під час цього процесу.  

Також судді відмовили у клопотанні народного депутата Михайла Бондаря, який хотів взяти Віктора Лотоуса на поруки.

"Він буде виконувати всі покладені на нього обов'язки. Буде зʼявлятись до суду. Не порушить закону, як і решта тих людей, яких я взяв на поруки. Це здебільшого майданівці, добровольці, військовослужбовці, які, коли мені віддали їх на поруки, не порушували покладені на них обов'язки" - заявив народний депутат у залі суду.

Суд знизив розмір застави керівникові з майже 1 млрд гривень до 400 млн гривень. Сторона захисту заявила, що такий розмір застави є непомірно завеликим і необґрунтованим.

"Ми вважаємо, що це черговий приклад незаконного рішення. Сторона захисту навела чимало аргументів, чому підозра є необґрунтованою в цілому, і чому ті звинувачення, які висуваються, не знаходять свого підтвердження. І так само ми зазначили масу аргументів, чому в такому розмірі та будь-якому іншому розмірі застава не є обґрунтованою", - заявив Олександр Ружицький, адвокат голови правління.

У пресслужбі Полтавського ГЗК ще раз наголосили, що ця та інші справи проти Полтавського ГЗК є протиправними спробами дестабілізувати великого роботодавця й інвестора української економіки й негативно впливають на інвестиційний імідж України. 

Віктор Лотоус залишатиметься під вартою на термін досудового розслідування, яке триватиме до кінця листопада.

  • 22 вересня голові правління Полтавського ГЗК вручили підозру у незаконному видобутку корисних копалин. Підприємство заперечило звинувачення, вказавши на те, що нефракційний відсів, скельний розкрив і пусті породи, які отримувались під час виробництва, не є корисними копалинами, згідно із постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року.   

  • 26 вересня Печерський районний суд міста Києва обрав керівнику Полтавського ГЗК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці із альтернативою у вигляді внесення застави в розмірі 999,99 мільйонів гривень, що є другою за розміром заставою в історії України. Першочергово ж прокурори просили для керівника підприємства заставу у розмірі 157 мільярдів гривень, що є найбільшою заставою у світі.   

  • 18 жовтня мало відбутися апеляційне засідання щодо обрання запобіжного заходу, але воно не відбулось через те, що відповідні державні органи не доставили підозрюваного голову правління до судової зали. 

Економіка
Полтавщина
Ferrexpo
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