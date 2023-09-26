Суд обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК: застава одна з найбільших в історії України

Про це повідомляє журналіст “Еспресо” Дмитро Дідора.

Представники прокуратури просили про тримання під вартою із альтернативою у рекордні 157 мільярдів гривень застави. За рішенням суду очільнику підприємства було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці із альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 999 млн гривень.

На думку державного обвинувачення, з 2015 по 2021 року на підприємстві було незаконно видобуто понад 20 млн куб корисних копалин. Зокрема, мова йде про скельний розкрив, порожні породи та нефракційний відсів (щебінь з відходів сухої магнітної сепарації).

Адвокати обвинуваченої сторони наголосили, що голова правління підприємства не вчиняв жодних незаконних дій щодо видобутку корисних копалин: мала місце звичайна виробнича діяльність підприємства із багаторічною історією - видобуток залізної руди, її переробка, збагачення та виробництво окатків у відповідності до наявного спеціального дозволу на користування надрами. Жодних інших корисних копалин, відмінних від залізної руди, комбінат не видобував.

Під час виступу на суді голова правління зазначив, що підприємство не здійснювало продаж скельного розкриву та пустих пород, а зберігало його на спеціалізованих відвалах, як цього вимагає законодавство. Усі рентні платежі до бюджетів України були сплачено відповідно до Податкового кодексу України.

Адвокати надали висновки експертів Національного наукового центру "Інститут судових експертиз", що нефракційний відсів, як результат переробки видобутих залізистих кварцитів у процесі сухої магнітної сепарації, не є корисною копалиною.

Водночас Національна поліція України припускає, що щебенева продукція є корисною копалиною, і в наслідок її реалізації підприємством якої державі нібито було нанесено збитків на 157 мільярдів гривень.

Суд відхилив клопотання декількох народних депутатів України та військовослужбовців взяти голову правління на поруки. Також протягом засідання суд не захотів слухати свідків.

Прокурори відмовились від коментарів за підсумками засідання.

У пресслужбі Полтавського ГЗК заявили, що починаючи від 1976 й аж до 2021 з приводу використання нефракційного відсіву до підприємства не надходило жодних зауважень чи претензій, ані від контролюючих органів, ані від правоохоронних. Зокрема, нефракційний відсів з Полтавського ГЗК використовували для подолання наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Вони послались на перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року, згідно якого відходи сухої магнітної сепарації, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів відповідно, до них не відносяться.

“Враховуючи що збитки держави можуть бути у вигляді податків, то за логікою Нацполу, яке нарахувало понад 157 млрд збитків, підприємство мало реалізовувати щебінь за понад 29 тис. грн за тонну, в той час як ринкова вартість щебню складає 280 грн за тонну”, - підкреслили у пресслужбі Полтавського ГЗК.

На думку пресслужби, продаж нефракційного відсіву не є заборонений, а видобуток охоплюється діючим дозволом на залізисті кварцити. З продажу нефракційного відсіву окремо сплачувалася рента, ПДВ, податок на прибуток, тощо.

“Ці факти доводять абсурдність звинувачень з боку правоохоронних органів. Полтавський ГЗК вважає, що ця та інші справи проти підприємства, які були ініційовані протягом останнього року, є лише черговою спробою дестабілізувати роботу нашого підприємства, яке є великим роботодавцем, соціально-відповідальною компанією, яка є невід’ємною частиною стабільного життя Полтавщини та стратегічним для України підприємством”, - заявили на підприємстві.