Справа щодо голови Полтавського ГЗК: перенесений суд, скарга адвокатів і заява підприємства

Засідання не відбулося з причин, що представники державної влади не спромоглися привезти підозрюваного голову правління із слідчого ізолятора до приміщення апеляційного суду.

Адвокати наголошують, що забезпечувати явку підозрюваних, які перебувають під вартою, у судові засідання є повною відповідальністю держави.

"Адвокатам вдалося з'ясувати, що суд завчасно надіслав заявку на конвоювання керівника підприємства у судове засідання і що СІЗО відповідну заявку отримало, також наш підзахисний був готовий їхати у суд. Проте можемо лише здогадуватися, чому його таки не привезли. Ми вже підготували відповідні запити й детально аналізуємо ситуацію. Наступний етап - підготовка скарг на дії осіб, які свідомо не виконали обов'язок щодо забезпечення явки до суду нашого клієнта” - заявляє адвокат голови правління Олександр Ружицький.

На цьому засіданні мала розглядатися скарга на рішення Печерського районного суду міста Києва від 26 вересня 2023 року про обрання запобіжного заходу керівникові підприємства у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці із альтернативою внесення застави у розмірі 999,99 млн грн - рекордної для України розміру для найманого працівника підприємства

В скарзі адвокатів йдеться, що застосовуючи розмір застави до Віктора Лотоуса, суд фактично:

- знехтував нормами Кримінального процесуального кодексу України, які визначають розмір застави, залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

- проігнорував тезу, що розмір застави не повинен забезпечувати відшкодування збитків, а лише гарантувати явку особи на виклик до суду, а також численні рішення Європейського суду з прав людини, який неодноразово висловлював свою позицію про те, що розмір застави має визначатися з урахуванням майнового стану особи та що він не може бути завідомо непомірним для неї,

- не звернув належної уваги на стан здоровʼя голови правління, неможливість адміністрації слідчого ізолятора забезпечити належні обстеження та надання медичної допомоги, а також позитивну характеристику, численні нагороди та заохочення, матеріальний стан голови правління та членів його родини,

- обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що свідчить про порушення вимог статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Адвокати Полтавського ГЗК вже направили відповідні скарги на дії суддів Печерського районного суду міста Києва до Вищої ради правосуддя, Управління з прав людини Верховної Ради України, Бізнес-омбудсмена України, додатково до інших українських та міжнародних інституцій з приводу інших фактів порушень, які системно вчиняються у цьому та інших кримінальних провадженнях по відношенні до посадових осіб підприємства.

На підприємстві продовжують вважати оголошену підозру у вчиненні злочинів необґрунтованою і оприлюднили з приводу цього офіційну заяву.

"Ця та інші справи проти Полтавського ГЗК є протиправними спробами дестабілізувати підприємство, яке має національне та міжнародне значення, великого роботодавця, який є невід’ємною частиною стабільного життя Полтавщини та України", - вважають на підприємстві.

"Консультуючись із юридичними представниками, Полтавський ГЗК продовжує вважати звинувачення проти голови правління або інших посадових осіб компанії щодо незаконного видобутку та продажу корисних копалин у 2015-2021 роках безпідставними. Підприємство має намір довести це в судах, якщо буде необхідно", - йдеться у розповсюдженій заяві.