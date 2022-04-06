Київський національний університет театру, кіно і телебачення не готуватиме кадри для російськомовних театрів

Про це повідомив журналіст та театральний і кінокритик Олег Вергеліс.

"Карпенко-Карий в хроніках війни. Університет ще на другий день російсько-української війни припинив підготовку акторів для російськомовних театрів, яких вже майже не залишилося", - написав він і опублікував наказ за 25 березня "про припинення підготовки акторів для російськомовних театрів" в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Також тексті указу йдеться, що "у зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України в результаті воєнних дій, спричинених повномасштабним вторгненням РФ, та відповідно до рішення Вченої ради університету", викладати навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки державною мовою.

Зазначимо, що львівські театри вже відновлюють роботу

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