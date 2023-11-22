Кількагодинні тривоги через зліт МіГів: Ігнат заявив, що схема оповіщення населення не зміниться

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, наразі Повітряні Сили ЗСУ не отримали вказівок щодо того, як сповіщати населення в разі злету МіГ-31. Тому сирени вмикатимуть точно так само, як і тоді, коли в бік українських міст летять ударні БПЛА чи ракети.

"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному Telegram-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що МіГ усе одно злітатиме.

"Інколи інформація є, що МіГ злетів із ракетою, інколи – що без ракети, а іноді такої інформації немає. Тут ризикувати ми не маємо права", - резюмував він.