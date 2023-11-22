Кількагодинні тривоги через зліт МіГів: Ігнат заявив, що схема оповіщення населення не зміниться
Оголошення про повітряну тривогу вмикатимуть кожного разу, коли злітатиме ворожий МіГ. Вона триватиме доти, доки літак перебуватиме в повітрі
Про це в ефірі "Українського радіо" сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, наразі Повітряні Сили ЗСУ не отримали вказівок щодо того, як сповіщати населення в разі злету МіГ-31. Тому сирени вмикатимуть точно так само, як і тоді, коли в бік українських міст летять ударні БПЛА чи ракети.
"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному Telegram-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні", - сказав Ігнат.
Він переконаний, що МіГ усе одно злітатиме.
"Інколи інформація є, що МіГ злетів із ракетою, інколи – що без ракети, а іноді такої інформації немає. Тут ризикувати ми не маємо права", - резюмував він.
- Окупанти почали дозаправляти свої МіГи у повітрі. Цей процес триває по кілька годин, через що українці протягом тривалого часу сидять під сиренами. 17 листопада президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки доручив військовим та уряду знайти рішення щодо оголошення тривог через польоти МіГ-31К.
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