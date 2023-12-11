Кількість бойових зіткнень досягає топових показників, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми подивимося на статистику, то у порівнянні з попередніми тижнями минулий тиждень був надзвичайно складним. Кількість бойових зіткнень зросла десь на третину. За вчорашній день, 10 грудня, Генштаб ЗСУ повідомляє, що було 98 боєзіткнень, це майже топові показники. Впродовж останніх чотирьох днів 100 бойових зіткнень на добу якраз характеризують максимальну напруженість на багатьох ділянках фронту", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець зауважив, що з 98 боєзіткнень за вчорашню добу 45 відбулося біля Авдіївки, яка є однією з найгарячіших ділянок фронту.

"Ворог зараз проводить наступальні дії майже по всій лінії фронту. На мою думку, це вже третя спроба противника переграти результати 2022 року. Схожа масова наступальна кампанія ворога була, починаючи з лютого 2023 року, коли армія РФ намагалася наступати по багатьох напрямках: Куп'янськ, Сватове, Кремінна, Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут. І зараз майже на тих самих напрямках противник намагається проводити наступальні дії. Лінія фронту системно не змінюється, але ми розуміємо, що ворог робить спроби у найближчий проміжок часу домогтися якихось перемог-символів на певних ділянках фронту", - резюмував Згурець.