Кількість глядачів серіалу "Корона" зросла на 800% у Великій Британії після смерті королеви Єлизавети II
Після смерті королеви Єлизавети II кількість глядачів телесеріалу "Корона" у Великій Британії зросла на 800%, також цей показник збільшився в інших країнах світу
Про це повідомило видання The Guardian.
Так, згідно з даними Whip Media, кількість глядачів "Корони" з 9 по 11 вересня у Великій Британії зросла більш ніж на 800% порівняно з періодом з 2 по 4 вересня. У США цей показник збільшився у чотири рази, а у Франції - більш ніж утричі.
Загалом у світі кількість глядачів "Корони" після смерті королеви Єлизавети II зросла в чотири рази.
"Корона" - це біографічний драматичний серіал від Netflix, який розповідає про життя королеви Єлизавети II з моменту її весілля з принцом Філіпом у 1947-му. Після смерті королеви 8 вересня 2022 року Netflix повідомив, що призупинить виробництво п'ятого сезону проєкту. Його прем'єра запланована на листопад 2022 року. На екрани вийдуть шість серій фінального сезону.
- 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила країною 70 років.
- Принц Чарльз став королем Великої Британії у 73 роки.
- Після смерті королеви офіційну заяву зробила прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.
- Президент США Джо Байден виступив з офіційною заявою щодо смерті королеви.
- Також президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ї королеви від імені всього українського народу.
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