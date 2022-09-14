Про це повідомило видання The Guardian.

Так, згідно з даними Whip Media, кількість глядачів "Корони" з 9 по 11 вересня у Великій Британії зросла більш ніж на 800% порівняно з періодом з 2 по 4 вересня. У США цей показник збільшився у чотири рази, а у Франції - більш ніж утричі.

Загалом у світі кількість глядачів "Корони" після смерті королеви Єлизавети II зросла в чотири рази.

"Корона" - це біографічний драматичний серіал від Netflix, який розповідає про життя королеви Єлизавети II з моменту її весілля з принцом Філіпом у 1947-му. Після смерті королеви 8 вересня 2022 року Netflix повідомив, що призупинить виробництво п'ятого сезону проєкту. Його прем'єра запланована на листопад 2022 року. На екрани вийдуть шість серій фінального сезону.

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила країною 70 років.

Принц Чарльз став королем Великої Британії у 73 роки.

Після смерті королеви офіційну заяву зробила прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.

Президент США Джо Байден виступив з офіційною заявою щодо смерті королеви.

Також президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ї королеви від імені всього українського народу.