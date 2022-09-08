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Королева допомогла зробити cтосунки між обома державами особливими, - Байден про смерть Єлизавети ІІ

8 вересня, 2022 четвер
23:01
Світ

Її Величність королева Єлизавета ІІ була більш ніж монархом, вона визначила епоху

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому щодо смерті королеви Єлизавети ІІ.

"У світі постійних змін вона була завжди присутньою та джерелом розради та гордості для поколінь британців, включаючи багатьох, які ніколи не знали своєї країни без неї. Незмінне захоплення королевою Єлизаветою ІІ об’єднало людей по всій Співдружності. Сім десятиліть її історичного правління засвідчили епоху безпрецедентного розвитку людства та просування вперед людської гідності. Вона була першим британським монархом, до якого люди в усьому світі могли відчути особистий і безпосередній зв’язок — незалежно від того, чули вони її по радіо як юну принцесу, розмовляючи з дітьми Сполученого Королівства, чи зібралися біля своїх телевізорів на її коронацію, або дивилися її останню різдвяну промову чи її платиновий ювілей на своїх телефонах. А вона, в свою чергу, все своє життя присвятила їх служінню", - йдеться у заяві.  

Також там додають, що за підтримки чоловіка Філіпа протягом 73 років королева Єлизавета II завжди "керувала з витонченістю, непохитною відданістю обов’язку та незрівнянною силою свого прикладу".

"Королева Єлизавета II була державним діячем незрівнянної гідності та постійності, яка поглибила фундамент Альянсу між Сполученим Королівством і Сполученими Штатами. Вона допомогла зробити наші стосунки особливими", - відзначив президент США Джо Байден.

Також він розповів, що вперше зустрілися з королевою в 1982 році, подорожуючи до Великобританії у складі делегації Сенату.  

"І для нас була честь, що вона виявила свою гостинність у червні 2021 року під час нашої першої закордонної поїздки в якості президента та першої леді, де вона зачарувала нас своєю дотепністю, зворушила своєю добротою та щедро поділилася з нами своєю мудрістю. Загалом вона зустрічалася з 14 американськими президентами", - мовиться у заяві.

Також у Білому домі сподіваються, що у наступні роки продовжиться тісна дружба з королем і королевою.

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